Cel dreigt voor Arnhemmer die stalker van z’n vriendin zou hebben neergestoken: ‘Ik ben bang voor hem’

column remco kock Die avond aan de bar bij een blonde Peter Pannekoek voelde als staan in de trein

9:45 ,,Wat kan ik voor jullie betekenen?” De joviale blonde gastheer deed me direct aan Peter Pannekoek denken. ,,Een tafeltje voor twee? Gereserveerd?” Kijkend in papieren zei Pannekoek: ,,O, er is iets verkeerd gegaan. Jullie reservering is niet goed doorgekomen.”