Celstraf doden Jan is maximaal 2 jaar voor minderjarige pedojagers: ‘Kind met strafblad staat 3-0 achter’

Lokale onderne­mers in Winkelcen­trum Kronenburg gaan samen bezorgen: ‘Omzet is nu niet wat hij moet zijn’

9:42 ARNHEM - Tien lokale winkeliers in Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid hebben zich aangesloten bij Kronenburg Connect, een nieuw online bestelplatform van huisbaas Wereldhave. Consumenten kunnen bij de tien verschillende winkels producten bestellen die vervolgens in één pakket worden thuisgebracht. De levering in het winkelcentrum ophalen kan ook.