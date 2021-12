Celstraf en geldboete geëist voor Arnhemmer die 1,2 miljoen cash in verborgen ruimte van auto bij zich had

update en video Brand in Arnhems appartemen­ten­com­plex vermoede­lijk ontstaan door laptop; bewoner bracht nacht elders door

ARNHEM – Een laptop, die in de oplader op de bank lag, is waarschijnlijk de veroorzaker van de brand in het appartementencomplex in Arnhem. Door de schade in zijn woning, moest de bewoner de nacht ergens anders doorbrengen.

11:54