Celstraf voor Arnhemse moeder die haar kinderen misbruikte om kinderporno te maken

Opgepast, Apeldoorn­se­weg bij Arnhem is hotspot voor mobiele flitsers

7:26 Te hard rijden met de auto kun je beter niet doen op de Apeldoornseweg bij Arnhem. Het is een van de favoriete locaties van mobiele flitsers. Het afgelopen jaar was het de zevende plek in Nederland waar het meeste meldingen over binnenkwamen via de app Flitsmeister, een applicatie voor de telefoon waarop te zien is of er een flitser staat.