Celstraf voor jongens die vader en zoon in Arnhem beroofden van iPhone

Eigenaar Paasberg­flat snapt bliksemac­tie Arnhem niet: ‘Die was helemaal niet nodig’

8:13 ARNHEM - De eigenaar van de Paasbergflat in Arnhem is niet van plan geweest om opnieuw zorgcliënten daar een plek te geven. Hij is verbaasd dat de gemeente Arnhem afgelopen week in het geheim een besluit nam om dat te voorkomen. ,,Dat was helemaal niet nodig.”