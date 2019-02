Celstraf voor kopschoppende Arnhemmer valt lager uit

Oefeninter­land OranjeLeeu­win­nen in GelreDome tegen Mexico

12:42 ARNHEM/ ZEIST - Het Nederlands Vrouwenelftal speelt vrijdagavond 5 april in GelreDome een interland tegen Mexico. Dat heeft voetbalbond KNVB woensdagmiddag bekend gemaakt. De wedstrijd is onderdeel van de oefencampagne van de OranjeLeeuwinnen in aanloop naar het wereldkampioenschap in Frankrijk, komende zomer.