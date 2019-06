Celstraffen en beroepsverbod wegens miljoenenzwendel Centurion

Video Derde prijs voor Arnhemse vwo’ers die muziek maken met behulp van wiskunde

12:39 ARNHEM - Vwo-leerlingen Thijmen Schouten en Boris ter Beek van het Thomas a Kempiscollege in Arnhem hebben met hun werkstuk ‘Formule voor muziek’ de derde plaats in de wacht gesleept bij de KNAW Onderwijsprijs 2019. Ze vielen in de prijzen in de categorie ‘Natuur & Techniek’.