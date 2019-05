Celstraffen voor Arnhemse leden van motorclub No Surrender voor gewelddadig afpersen kapper

Collega-motorclublid Freddy S. (37) uit Arnhem, die met een ander de kapper en zijn echtgenote mishandelde in Hellevoetsluis, in aanwezigheid van hun toen 9-jarige dochter, is veroordeeld tot dezelfde celstraf, conform de strafeis.



De opdrachtgever van de incasso, de voormalig-zakenpartner van de kapper, 56-jarige Ronald P. uit Hellevoetsluis, is conform de strafeis veroordeeld tot twee jaar ‘zitten’. De Hellevoeter verdachte was lange tijd compagnon van de overvallen kapper. Nadat ze met ruzie uit elkaar gingen eiste Ronald P. een grote geldsom en verzocht via internet het malafide incassobureau ‘De Harde Hand’ van medeverdachten het geld op te halen bij het latere slachtoffer op basis van ‘no cure no pay’.