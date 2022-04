Centraal station Arnhem tijdelijk ontruimd na brandalarm: alle reizigers naar buiten

Video Erehaag, vuurwerk, vlaggen; Arnhem neemt groots afscheid van Vitesseman Ralph Decker

Met een lange erehaag en vuurwerk is zaterdag afscheid genomen van Arnhemmer Ralph Decker. Hij was een van de oprichters van de supportersvereniging van Vitesse en was de eerste voorzitter. Waar Vitesse ook moest spelen, Decker was erbij.

9 april