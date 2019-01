Chalet brandt volledig uit op vakantiepark Arnhem, drie mensen naar ziekenhuis

Kunstena­res Louise Te Poele wint Arnhemse Cultuur­prijs

18:30 ARNHEM - Louise te Poele is de winnaar geworden van de Arnhemse Cultuurprijs. De uitreiking van deze prijs vormde vrijdagmiddag ook de start van de Arnhemse Uitnacht, waarbij overal in de binnenstad culturele activiteiten werden gehouden. Te Poele timmerde in het afgelopen jaar aan de weg met foto’s van mysterieuze taferelen, die mensen aan het denken zetten. De bijna magisch realistische foto’s van Louise te Poele zijn vakmanschap 2.0, oordeelde de jury.