‘Chantage met lingeriefoto’s’ in cultuurclash Nederland en Marokko

De kwestie begon in 2017 toen het slachtoffer in Marokko verbleef. De verdachte, met wie ze indertijd en relatie had, pikte toen een stick met de compromitterende foto’s uit het huis van haar moeder. Kort daarop verbrak ze de relatie.



,,Ik had ze onder haar bed gevonden”, verklaart G.



,,Waarom heeft u die dan niet teruggegeven?”, vraagt de rechter.



,,Zij was bang dat die stick bij haar familie terechtkwam”, beweert G.



,,Dat is toch ook gebeurd?”, zegt de rechter verontwaardigd. ,,U heeft die foto’s zelf verstuurd!”



Dan barst de verdachte los. Baan kwijt, huis kwijt, zijn leven was kapot toen het uitging. Maar er was meer: ,,Ik wilde niet accepteren dat ze om twee uur ’s nachts thuiskwam.” Met een andere vriend dus. Dat sták. Jaloezie en zijn aangetaste eergevoel beheersten zijn leven. In gesprekken met haar familie liet hij weten dat zijn ex ‘bestraft moest worden’ voor dat losbandige gedrag.