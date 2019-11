Chaos alom in onderwijsland: staken of toch niet?

HERVELD/ARNHEM - Chaos alom in onderwijsland: sommige scholen gaan toch dicht, andere hebben de aangekondigde staking afgeblazen en weer deels herroepen. En dan is er nog een groot aantal scholen dat nog niet weet wat ze woensdag gaat doen.

Nadat het kabinet vrijdag bekendmaakte 460 miljoen euro extra vrij te maken voor het onderwijs, trokken de onderwijsbonden vrijdag de stakingsoproep voor komende woensdag in. Waarna onderwijsbond Aob zondag na crisisberaad liet weten dat de staking woensdag toch doorgaat.

Opzeggingen

De onvrede onder het onderwijspersoneel was afgelopen weekeinde groot. De boosheid richtte zich vooral op de vakbonden, die zich blij zouden hebben laten maken met een eenmalige financiële injectie. Bij onderwijsbond Aob was zondagochtend spoedoverleg over de ontstane situatie, ook omdat het regende aan opzeggingen. De voorzitter stapte op, de bond besloot de staking toch door te laten gaat.

Oprichter Paul de Brouwer van actiegroep POinActie reist woensdag sowieso naar Den Haag. ,,Die 460 miljoen euro lijkt heel veel geld, maar als je het verdeelt over de sector komen we er net de winter mee door,” verzucht de Arnhemmer.

Met excuses

De koepel Achterhoek VO van vijftien middelbare scholen in de Achterhoek had de steun voor het staken van leerkrachten dit weekeinde aanvankelijk ingetrokken. Net als de stichting St. Josephscholen die gaat over dertien basisscholen in Nijmegen. 'Met gemengde gevoelens', stelde directeur Luciënne van den Brand van deze stichting in een brief naar ouders. En met excuses voor het gedoe dat het voor ouders met zich meebrengt.

Quote Wij bewegen van harte met de onrust mee Luciënne van den Brand Maar wie van de Achterhoekse scholen toch wil gaan staken, mag dat van bestuurder Henk van Esch van de scholen. ,,Achterhoek VO zal geen salaris inhouden.” En ook de St. Josephscholen doen toch weer mee aan de acties. ‘Wij bewegen van harte met de onrust mee', stelt Van den Brand in een brief aan het personeel. Ouders wordt in een andere brief geadviseerd alsnog rekening te houden met een staking.

Andere scholen, zoals basisschool De Bellefleur in Dodewaard, lieten eerder al weten sowieso de deur op slot te doen. Ouders met kinderen op de Nijmeegse Muze - die vrijdag meldde dicht te gaan, maar wat zaterdag weer onzeker werd - kregen zondagmiddag het bericht dat de school toch op slot gaat. Om daarmee een einde te maken ‘aan de onduidelijkheid en commotie'. Waarschijnlijk alle leerkrachten van die school gaan staken. ‘De stakingsbereidheid is nog steeds groot'.

Pretparkkaartjes

,,Wij hebben besloten dicht te blijven", vertelt ook directeur Maaike Jansen van de Willibrordusschool in Herveld. Het was een lastige beslissing ‘want je weet zeker dat je voor ouders nooit goed doet'. ,,Of je zadelt ze op met extra kosten voor opvang, of je laat ze zitten met pretparkkaartjes die ze voor woensdag al gekocht hadden.” Wat meetelt in het besluit de schooldeuren gesloten te houden, is dat voor de leerkrachten een bhv-cursus was gepland. ,,En er is een lerarentekort, dus vervanging regelen lukt niet.”

Quote Er is alle reden om toch te staken, want het geld is er alleen voor schooljaar &rs­quo;20-’21, niet structu­reel Maaike Jansen