Chaos troef: Het is compleet onduidelijk wat er nu precies mag in de openbare ruimte

Iron Maiden wil volgend jaar show in GelreDome: ‘We zien dat er volop plannen worden gemaakt’

7 mei ARNHEM - Metalband Iron Maiden komt in 2021 naar Arnhem voor een optreden in stadion GelreDome. Dat laat de band weten op haar website. Het is goed nieuws voor de Arnhemse evenementenlocatie. En er wordt volop gebeld voor meer grote concerten in 2021, laat directeur Hérald van de Bunt weten.