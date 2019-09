Chaotische taferelen door enorme drukte bij Bridge to Liberation

Update Vertraging op A50 na ongeluk bij Ravenstein

16:27 RAVENSTEIN - Op de A50 in de richting van Arnhem is vrijdagmiddag ter hoogte van Ravenstein een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vertraging bedroeg rond 15.00 uur ruim twee en een half uur. Rond 16.00 uur is er nog sprake van 60 minuten vertraging, meldt de ANWB.