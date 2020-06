Charles Ratelband - de zoon van - heeft grootse groene plannen met Huis Mariëndaal

Twee jaar cel voor Nijmege­naar die probeerde deurwaar­der in brand te steken

13:43 ARNHEM – Een 56-jarige man uit Nijmegen is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij probeerde op 26 februari de deurwaarder in brand te steken die zijn loods aan de Kerkenbos ontruimde. Vlak daarvoor had hij brand gesticht bij de loods zelf en mensen binnen in gevaar gebracht.