Chauffeur truck met Iraakse verstekelingen aangehouden in Arnhem

De politie werd gewaarschuwd en die heeft de drie voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Het bleek te gaan om drie vluchtelingen uit Irak, die de verkeerde vrachtwagen hadden genomen. Ze dachten dat de truck onderweg was naar Engeland.



,,De vrachtwagen is in Frankrijk geladen. Daar zijn de vluchtelingen in de laadbak terecht gekomen. We onderzoeken nu of de chauffeur daar een rol bij heeft gehad’’, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Hoelang de verstekelingen in de trailer hebben gebivakkeerd is onduidelijk.