Cheyenne won al vijf prijzen met haar film over seksueel geweld, nu draait-ie ook in Arnhem

vijf vragen over | met video Zware bom middenin woonwijk: hoe bijzonder is dat, en wat als het fout gaat?

Middenin een Huissense woonwijk is woensdagavond een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Mét de ontsteking nog intact. Hoe bijzonder is deze vondst, en wat als het ontmantelen ervan fout gaat? ,,Er liggen waarschijnlijk nog honderden, dan wel duizenden van deze bommen in de grond.”

13:45