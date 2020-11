Chillende Arnhemse jeugd maakt er buiten een zootje van

ARNHEM - Jongeren op zoek naar reuring in de knellende coronatijd maken er op sommige plekken in de stad een puinzooi van.

Het gebied van de Nieuwe Haven in Arnhem-Noord is momenteel volgens omwonenden bijna dagelijks het decor van grote groepen jongeren die er rondhangen en er rotzooi maken.

Afval en straatraces

Arnhemmers die in de buurt wonen, worden geconfronteerd met rondslingerend afval in de vorm van lachgasballonnen en -patronen, verpakkingen van etenswaar en zakjes van drugs. Ook is sprake van straatraces, die gepaard gaan met lawaaioverlast van scheurende en spinnende auto's.

,,Bijna elke dag is het raak”, zegt Jeroen Spaander, woonbootbewoner in de Nieuwe Haven. ,,Vrijdag tot en met zondag is het gewoon niet te doen, zo druk is het dan met auto's. De jongeren laten een gigantische rotzooi achter. Van het begin tot het eind van de haven trekken ze een spoor van vuil.”

Lak aan coronaregels

Volgens Spaander is de overlast erger geworden sinds burgemeester Ahmed Marcouch besloot de kades nabij het centrum alleen nog voor bestemmingsverkeer open te houden. Dat deed hij toen de coronapandemie net was begonnen en de kade het toneel werd van samenkomsten van jongeren met lak aan de coronaregels.

,,We hebben er wel een paar keer wat van gezegd, maar dan krijg je de hele groep tegen je", zegt Spaander. ,,Ze hebben ook al bierflesjes kapot gegooid op ons schip. Het is niet zonder risico om wat te zeggen, omdat er lieden bij zijn die onder invloed van drugs verkeren. Dan kan het ook mis gaan.”

Sportcentrum Zuid

Ook op het parkeerterrein voor het Sportcentrum Zuid, op het Olympus-terrein in Arnhem-Zuid, zouden al geruime tijd grote groepen jongeren met hun auto's bijeen komen om te socializen. Gemeenteraadslid René Kraaijenbrink van lokale partij Arnhem Centraal kaartte dat recent aan bij het stadsbestuur.

,,De parkeerplaats ligt bezaaid met lachgasballonnen, lege blikjes energydrank en gebruikte condooms. Hebben ze gebruikt, dan gaan ze op pad met hun auto’s om een soort straatrace te houden op de Matsersingel of, nog wat verderop, op de Pleybrug", zo stelt het raadslid op grond van signalen van omwonenden.

Rondes door de buurt

Volgens wijkagent Sandra Riemslag is de overlast op het Olympus-terrein niet meer of minder dan elders. De politie pakt het terrein mee op haar rondes door de buurt. ,,Als mensen andere ervaringen hebben, krijgen we daar graag een melding van.”

Spaander heeft de politie ook al een aantal keren in de Nieuwe Haven zien opduiken. ,,Als ze komen, treden ze heel correct op. Recent heeft de politie nog binnen een kwartier na de melding mensen opgepakt bij inbraakpogingen. Ze zou wel vaker in deze buurt mogen patrouilleren.”

Handhaving regels

Burgemeester Marcouch zegt dat politie en handhaving worden geacht op te treden als jongeren zich niet aan de regels houden. ,,Dat betreft niet alleen de corona, maar ook overlast.”

Hij snapt dat jongeren willen chillen en elkaar opzoeken, maar ze moeten zich wel gedragen. Hij roept ouders op daar aan mee te helpen. ,,We moeten het samen doen.”

