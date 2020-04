Chinese restauranthouders verbaasd: ‘Waarom is er nog geen totale lockdown?’

Eind januari vlogen veel Nederlandse Chinezen voor het Chinees Nieuwjaar naar hun vaderland. Onder hen veel mensen die in Chinese restaurants werken. Net in die tijd begon het coronavirus zich vanuit Wuhan te verspreiden.



,,Toen iedereen terugkwam, vroegen wij aan het RIVM en de GGD of de restaurantmedewerkers in isolatie moesten’’, vertelt Liping Ling, directeur van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO).



,,Dat was niet nodig, kregen we te horen. Maar wij zagen wat er in China gebeurde en we hebben toch gezegd dat ze twee weken binnen moesten blijven. Wij pasten zelfcensuur toe, nog voordat er in Nederland maatregelen werden genomen.’’