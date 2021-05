Chris neemt het leven niet zo serieus, en dat zie je aan zijn tattoos: ‘Ik beschouw mijn lichaam als een graffitimuurtje’

,,Als kind tekende ik WANTED-posters. Gezochte criminelen, altijd met tattoos. Mijn eerste tattoo was een piratensleave, op mijn zeventiende. Piraten leven losgebroken van de rest, op een eigen manier. Vroeger was ik een punkertje. Met mijn vrienden leefde ik spreekwoordelijk op een eiland, net als piraten afgezonderd van de rest van de maatschappij.



Mijn ouders zijn religieus, in die zin brak ik ook los. Ik ben niet gelovig en dan is je leven een zoektocht. Wat is er na de dood? Wat is hier gaande? Waar kom je tot je recht? Wat me interesseert, en dat zie je terug in mijn tattoos, is de cyclus van leven en dood. Zo heb ik een tattoo van een dode mus die een nogal parasitaire paddenstoel voedt.



Ik beschouw mijn lichaam als een graffitimuurtje, ik kwak er van alles op. Een kat in een ruimtepak bijvoorbeeld. Zo’n gekke kat heeft geen diepere betekenis, of je moet zeggen: ik neem het leven niet super serieus, dus mijn tattoos ook niet. Op mijn been staat skreifvout, een knipoog naar verkeerd gespelde tattoos.”