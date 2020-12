Christien en Hans wonen tegenover de TenneT-toren: ‘De wintereik levert meer gevaar op’

,,De toren staat er sinds 1969 en is, dat klinkt bijna onwaarschijnlijk, in twee weken tijd op deze plek geconstrueerd”, zegt Hans Visser. ,,Arnhemmers noemen ’m nog vaak Kema-toren, dat het oorspronkelijk SEP-toren (Samenwerkende Elektriciteits Productiebedrijven, SvM) was weten weinigen. Het was het radiografische centrum dat bij een stroomstoring ervoor zorgde dat netwerken bleven werken. Dit was de back-up van communicatie tussen onderstations in stroomvoorziening.”

,,Het echte centrum in elektriciteitsdistributie bevond zich in een gebouw aan de voet van de toren”, zegt Christien Visser. ,,Ik ben één keer binnen geweest, toen ik voor de wijkkrant een stuk over de toren schreef. Ik belandde in een ruimtevaartachtige setting: veel mensen die naar grafieken op beeldschermen tuurden, gezichten die niet herkenbaar op de foto mochten. Pas toen realiseerde ik me hoe kwetsbaar zo’n plek is. En hoe dichtbij wij wonen! Daar heb ik een paar nachten slecht van geslapen. Nu niet meer. Het centrum dat de besturing van stroomvoorziening regelt is er nog, maar op een andere plek. Onder de grond.”