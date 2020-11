Cijfers wegverkeer bewijzen: we blijven niet thuis

Oude vloeren van het provincie­huis gaan niet naar sloop, maar worden herge­bruikt

1 november ARNHEM - Een oud vervallen kantoorgebouw van de provincie in Arnhem is niet langer een sta-in-de-weg dat snel moet verdwijnen. De grijze kolos in Arnhem blijkt een grondstoffenmijn, vol met simpel weg te halen schatten. Alles wat in gebouw Prinsenhof A zit, moet zo veel mogelijk weer op dezelfde manier hergebruikt worden.