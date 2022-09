Huurprijs van dit apparte­ment in centrum Arnhem is in jaar tijd 500 euro gestegen: ‘Vond 785 euro al hoog’

ARNHEM - De huur van een appartement in een monumentaal pand aan de Varkensstraat in Arnhem is ten opzichte van vorig jaar met meer dan 500 euro per maand gestegen. In 2021 werd de woning in het stadshart aangeboden voor 785 euro, inmiddels staat het appartement te huur voor 1295 euro.

21 september