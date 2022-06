Cirque de la Liberté keert terug op de Arnhemse Stadsblokken

Arno Coenen geeft uitleg over beerdier­tje en spermacel in lichtkunst op de Eusebius­kerk

ARNHEM - Beeldend kunstenaar Arno Coenen geeft dinsdagavond 7 juni in Arnhem uitleg over de zijn lichtkunstwerk rond microkosmos en heelal waarmee hij de Eusebiuskerk heeft verrijkt. Dat doet hij bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw CASA. Coenen duikt in de wereld van het mysterieuze beerdiertje dat zowel op aarde als in de ruimte voorkomt.

7 juni