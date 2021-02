Click & Collect slaat niet aan in Arnhem: ‘We hadden echt alles uit de kast gehaald’

De meeste straten in het Arnhemse winkelhart zijn leeg, op een enkele persoon met een hond na. In de Jansstraat is nog wel reuring, maar de meeste mensen lopen in één rechte lijn voorbij de click & collect-afhaalpunten.



Bij veel van de toonbanken staat in plaats van een winkelmedewerker een bel, om personeel te waarschuwen. Bij andere winkels hangt een briefje achter het raam met daarop een telefoonnummer om te bellen als je je bestelling komt ophalen.



Het kabinet besloot vorige week winkeliers weer wat ruimte te geven. Ze mogen webshops inrichten en klanten producten laten afhalen, volgens een strak tijdschema. Dat zou ondernemers de kans geven nog iets te verdienen in deze lastige coronatijden.