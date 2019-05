Cliënten Onderdak moeten Paasbergflat in Arnhem uit, stichting reageert verbaasd

ARNHEM - De Stichting Onderdak mag geen cliënten met psychiatrische problemen onderbrengen in de Paasbergflat in Arnhem. De zeven mensen die er nu wonen, moeten daar weg. Voor hen moet een alternatieve plek worden gevonden.

Dat schrijven burgemeester en wethouders. Zij maken in een brief aan de gemeenteraad duidelijk dat ze definitief niet meewerken aan de plannen van de Stichting Onderdak om in het voormalige bejaardenhuis 40 zogeheten zorgmijders onder te brengen.

Directeur Jacco Postma van de stichting Onderdak reageert verbaasd. Hij zegt niet door de gemeente ingelicht te zijn over deze stap.



Over het plan ontstond in de afgelopen week grote commotie in de omliggende wijken Paasberg en Geitenkamp. Wethouder Roeland van der Zee reageerde daarop door een cliëntenstop in te stellen.

Bewoners reageerden boos op de komst van de bewoners. Maandag was er een eerste informatieavond bij basisschool De Witte Vlinder. Twee daarna geplande bijeenkomsten werden afgeblazen omdat de veiligheid in het geding zou zijn.

Stap verder

Burgemeester en wethouders gaan nu een stap verder. Zij komen tot de conclusie dat de Paasbergflat niet gebruikt mag worden voor de opvang van deze groep mensen.



Aanvankelijk dachten ze dat de maatschappelijke bestemming die erop rust dat wel mogelijk zou maken. Maar na nadere bestudering blijkt dit niet zo te zijn. De stichting Onderdak moet daarom het pand verlaten. De zeven mensen die er nu wonen, hoeven niet acuut weg.



De Stichting kan nog bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Tijdens de behandeling daarvan mogen de cliënten er blijven.

Directeur Postma van Onderdak is verrast door de opstelling van de gemeente. Hij denkt dat de opvang van mensen met sociale of psychiatrische patiënten wel mogelijk is in de flat.

Gisteren stuurde hij een brief aan wethouder Van der Zee waarin hij schreef van plan te zijn om juist meer mensen in de Paasbergflat onder te brengen. Postma denkt daarmee wel degelijk in zijn recht te staan.

“Ik snap onderhand dat men het onwenselijk vindt dat deze cliënten hier worden ondergebracht. Maar onwenselijk betekent niet dat wij fout zitten.”