Cliënten Stichting Onderdak moeten Paasbergflat in Arnhem uit

Dat schrijven burgemeester en wethouders. Zij maken in een brief aan de gemeenteraad duidelijk dat ze definitief niet meewerken aan de plannen van de Stichting Onderdak om in het voormalige bejaardenhuis 40 zogeheten zorgmijders onder te brengen.



Over dat plan ontstond in de afgelopen week grote commotie in de omliggende wijken Paasberg en Geitenkamp. Bewoners waren bang voor de komst van wat een ‘halve tbs-kliniek’ werd genoemd.



Wethouder Roeland van der Zee reageerde daarop door een cliëntenstop in te stellen.