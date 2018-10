Cliëntenraad keert zich tegen ondernemingsraad in Arnhems Vreedenhoff

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd constateerde onlangs dat de geboden zorg in Vreedenhoff niet in orde is. De zorg is volgens de instantie niet veilig en bovendien onpersoonlijk.

Het bestuur van Vreedenhoff erkent de problemen en belooft beterschap. Maar daar neemt de ondernemingsraad geen genoegen mee. Vorige week diende de ondernemingsraad een motie van wantrouwen in tegen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Op de goede weg

Ongepast, vindt Elly Schut, voorzitter van de cliëntenraad. Want het bestuur van Vreedenhoff is volgens haar juist wél op de goede weg om de zorg te verbeteren. ,,In tegenstelling tot de ondernemingsraad, kiezen wij voor een constructieve samenwerking met het bestuur. De aanpak van de ondernemingsraad leidt tot isolatie binnen de organisatie.”

Schut stelt voor opnieuw verkiezingen uit te schrijven voor de ondernemingsraad, om te kijken of de leden nog wel draagvlak hebben binnen de organisatie. ,,De cliëntenraad is van mening dat de door de ondernemingsraad gekozen weg slechts kan leiden tot slechtere zorg, waarvan bewoners en cliënten de dupe dreigen te worden.”

Quote De cliëntenraad is van mening dat de door de onderne­mings­raad gekozen weg slechts kan leiden tot slechtere zorg. Elly Schut, Voorzitter cliëntenraad

Half jaar voor oplossingen

Bestuurder Wout Oldhoff denkt ook dat de ondernemingsraad aan vervanging toe is. ,,De afgelopen jaren is onevenredig veel tijd en energie gestoken in het komen tot een werkbare samenwerking met deze ondernemingsraad. Dit blijkt niet mogelijk.”