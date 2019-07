Cliëntenstop voor stichting OnderDak

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft met onmiddellijke ingang een cliëntenstop ingevoerd voor de stichting OnderDak. Directe aanleiding is het slechte rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het functioneren van OnderDak.

De Stichting OnderDak mag als gevolg van de cliëntenstop vanaf dinsdag 9 juli geen nieuwe cliënten meer behandelen. De zorg voor de huidige cliëntèle mag de stichting voortzetten. De stop geldt voor Arnhem en alle regiogemeenten die vallen in de Regio Centraal Gelderland.

Inspectierapport

De stichting OnderDak kwam onlangs in het nieuws vanwege het inspectierapport, waarin de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich zorgen maakt over de stichting. De stichting zou onvoldoende zicht hebben op de zorg die ze levert, waardoor kwaliteit, continuïteit en veiligheid van zorg gevaar lopen. De inspectie adviseert gemeenten in te grijpen. Dat is vandaag gebeurd.

Overzicht kwijt

OnderDak biedt hulp biedt aan 250 cliënten in Gelderland en Overijssel. De stichting is dinsdag van de cliëntenstop op de hoogte gebracht. Bestuurder Stephan van Embden zei onlangs over het slechte inspectierapport tegen deze krant dat hij het overzicht was kwijtgeraakt door te snelle groei van zijn organisatie. Hij zei vertrouwen te hebben in een goede afloop.

Voorzieningenrechter