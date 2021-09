Cobercokwartier komt eraan: 3 ton voor tweekamerappartement, loft kost zeker het dubbele

Geen kaarsjes, geen bloemen en geen stille tocht voor doodgesto­ken man in Presikhaaf

31 augustus ARNHEM - Geen angstige of verdrietige mensen op straat, geen bloemen of kaarsjes voor de deur. En, zoals het er nu uitziet, ook geen stille tocht. Om de dood van een 25-jarige man die zaterdag overleed nadat hij in de ochtenduren werd neergestoken in zijn woning aan de Van Galenstraat in Presikhaaf in Arnhem wordt in de wijk niet getreurd.