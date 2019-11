Coen Verheij vertegenwoordigt nu anderhalf jaar de PVV in Arnhem: ‘Aaibaar zijn, is niet de intentie’

De gemeenteraad van Arnhem is de enige in de provincie Gelderland waar de PVV een jaar geleden zijn entree maakte, met twee zetels. Coen Verheij is de fractievoorzitter. Op het orgel van het populisme slaat hij dezelfde tonen als de grote roerganger of als zijn collega in de Gelderse provinciale staten, Marjolein Faber. Anders dan zij brengt hij het repertoire van foute moskeeën, klimaatgekte, de teloorgang van zwartepiet en cultuur als linkse elitaire hobby met minder theater.



Toen u was geselecteerd als kandidaat voor de PVV deed u het nodige om onbekend te blijven. U schermde ineens uw accounts op sociale media af. Had u iets te verbergen?

,,Ik wilde mijn privé-omgeving en mijn werk niet belasten met het feit dat ik voor de PVV aan de slag ging. In die tijd kwam een journalist bij mijn buren rondvragen. Iemand bezocht mijn werkplek. Ik was er toevallig niet, maar die vraagt dan aan een collega: is Coen er? Op háár werk stond iemand voor de neus van mijn toekomstige ex-vrouw om vragen over mij te stellen. Dat voelde wel een beetje beklemmend.