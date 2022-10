Coffeeshops in Arnhem moeten toezichthouder bij de deur krijgen: ‘Wij vinden het onzin’

met video Is een pyromaan actief in Arnhem? Zes autobran­den in oktober aangesto­ken met aanmaak­blok­je op voor­band

ARNHEM – Bij twee autobranden zijn dit weekend evenveel auto’s in vlammen opgegaan in Arnhem. Deze maand staat de teller daardoor op zes autobranden in het zuiden van de Gelderse hoofdstad. De locaties en modus operandi wijzen op een pyromaan.

16 oktober