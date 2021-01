Collega’s burgemeester Ede juist tegen uitstel verkiezingen: ‘Noodzakelijk om land bestuurbaar te houden’

Huizen duurder en schaarser in Gelderland

14 januari ARNHEM - Koopwoningen in Gelderland zijn schaarser én duurder dan een jaar geleden. De huizenprijzen in Gelderland zijn in Arnhem het hardst gestegen. De huizen zijn er 17,4 procent duurder dan één jaar geleden. In de omgeving van Doetinchem is de stijging het laagst, met 9 procent. Rondom Ede (14,7) en Nijmegen (15) zet de stijging van de huizenprijzen ook flink door.