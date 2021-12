Columnist Anwar Manla Sadoon van De Gelderlander valt in de prijzen

Anwar heeft zijn uitverkiezing te danken aan de wekelijkse column ‘Anwar burgert in’ die hij als nieuwkomer in de Gelderlander schrijft. Samen met zes andere genomineerden kwam hij uit in de categorie 'stars'.

Volgens de organiserende stichting Beste Nieuwkomer laten deze nieuwkomers anderen stralen. ‘Met veel liefde zetten zij zich in voor de directe omgeving of de Nederlandse samenleving. Echte sterren dus', aldus de organisatie.

Favoriete kandidaat

Anwar Manla Sadoon werd genomineerd vanwege zijn column die grappig en vermakelijk zijn, maar ook een bijzondere inkijk geven in hoe het is om in Nederland in te burgeren. Zo schrijft hij op een speelse manier over de cultuurverschillen tussen de Nederlandse en Syrische samenleving. Het doel is daarbij altijd om wederzijds begrip te kweken.