Columnist en schrijver Marcel van Roosmalen keert terug naar Arnhem: ‘Niet te dicht bij Gelredome’

Van Marcel van Roosmalen tot Paulus de Boskabou­ter: wandelin­gen langs Arnhems literaire plekken

ARNHEM - De grote waterval in Park Sonsbeek maakte ook indruk op dichters en schrijvers. Dichter Tom van Deel, overleden in 2019, schreef er in 1986 het gedicht ‘Achter de Waterval’ over. Dat leverde hem de prestigieuze Jan Campertprijs op. Ook in de ‘Arnhemse’ roman ‘Verdwaald gezin’ van Jan Siebelink komt de waterval voor, in bevroren toestand; als een ‘grillig brok ijs’.

1 juni