Comedy in de vierde versnelling met Anuar, Jörgen, Fuad en Mouna; ‘Eindelijk een vrouw. Ben ik blij mee’

Met VideoNa drie jaar van afwezigheid keert De Ramadan Conference terug naar het theater. Dinsdag kun je erbij zijn, tijdens de try-out in het Posttheater in Arnhem. Daar ontvangt stand-up comedian Anuar, Jörgen Raymann, Fuad Hassen en Mouna Laroussi.

Onder het motto ‘Kom weer nader tot elkaar en heb je naaste lief!’ trakteert het viertal de zaal op verhalen, herkenbare typetjes en hilarische sketches. Anuar sorteert alvast voor op wat komen gaat.

Je bent sinds 2019 drijvende kracht achter De Ramadan Conference. Wat is het geheim?

„Geheim? Er is geen geheim. Als er al een geheim moet zijn dan is het dat we wat nader tot elkaar zouden moeten komen. We verliezen de ander nogal eens uit het oog. Humor bindt, er moet méér gelachen worden om elkaar beter te begrijpen.”

Welke rol speelt De Ramadan Conference daarbij?

„Het is simpel: je had de Oudejaarsconference en het Sinterklaasfeest… Ik dacht: is het onderhand niet eens tijd voor een nieuwe traditie én titel in Nederland anno nu? Comedy waarin we de maatschappij een spiegel voorhouden, samen kunnen lachen en ondertussen beseffen hoezeer we elkaar nodig hebben.”

Quote Het Postthea­ter is toch een beetje mijn tweede huiskamer. Dit voelt als thuiskomen Anuar

,,Wat meer zelfreflectie is goed, niet alleen voor moslims, voor iedereen. We worden tegenwoordig doodgegooid met workshops en trainingen rond het thema zelfreflectie maar het kan zoveel leuker, gewoon met een goede grap.”

En nu mogen jullie eindelijk weer.

„Ja, daar hebben we heel veel zin in. Live is het mooiste, dan voel je de connectie. De zaal praat mee, het is de stem van het volk, onze maatschappij. Dat een van de try-outs in Arnhem is, vind ik trouwens top. Het Posttheater is toch een beetje mijn tweede huiskamer. Dit voelt als thuiskomen.”

,,Het is een van de weinige plekken waar jong talent een kans krijgt. Dat ik nu met grote namen terugkom op deze plek is logisch. Het is geven en nemen, nu kan ik wat teruggeven. Na drie try-outs staan we in acht grote zalen in het land.”

Je zegt het al, je neemt grote namen mee.

„Er staan straks vier comedians op het podium onder wie een vrouw: Mouna Laroussi. Eindelijk een vrouw! Daar ben ik blij mee. Nu kan voor eens en voor altijd het stigma dat vrouwen geen grappen kunnen maken van tafel. Ook op dat vlak houden we het publiek dus een spiegel voor.”

De Ramadan Conference, dinsdag 28 februari, Posttheater Arnhem.