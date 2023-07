Commotie om niet meer naakt mogen douchen in zwembad: ‘Zijn het niet meer gewend een bloot lichaam te zien’

Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verklaart de commotie om het wel of niet naakt mogen douchen in het Arnhemse openluchtbad Klarenbeek deels door het gebrek aan ‘gewoon bloot’ in de huidige samenleving. ,,Alleen op het naaktstrand of in de sauna zie je blote mensen die niet geseksualiseerd zijn. Op die plekken weet je dat je naakt kunt verwachten. In een zwembad is dat doorgaans niet het geval.”