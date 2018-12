Concert Buzzcocks in Luxor Live afgelast na overlijden zanger Pete Shelley

VideoARNHEM/ NIJMEGEN - Het concert dat de Britse punkband Buzzcocks vrijdag 14 december zou geven in het Arnhemse poppodium Luxor Live gaat niet door vanwege de dood van zanger Pete Shelley. Donderdagavond laat werd bekend gemaakt dat hij op 63-jarige leeftijd is overleden, waarschijnlijk aan de gevolgen van een hartaanval.

Boeker Paperclip Agency uit Nijmegen laat weten dat het concert in Arnhem, het enige in Nederland, niet kan doorgaan. Dat heeft het management van de band bevestigd. Luxor Live nam ‘met grote verslagenheid’ kennis van de dood van Shelley. Mensen met een kaartje zullen door het poppodium verder worden geïnformeerd.

Sex Pistols

Muziekliefhebber Pete Shelley werd geboren als Peter McNeish. Aan de technische universiteit maakte hij kennis met Howard Devoto (die toen nog gewoon Howard Trafford heette). De twee bezochten in de jaren zeventig een van de allereerste optredens van The Sex Pistols in Londen.

Na die concerten namen ze twee besluiten: zelf een band oprichten en The Sex Pistols zo snel mogelijk naar hun woonplaats Manchester halen. Buzzcocks was geboren en McNeish en Trafford veranderden hun naam. Samen met Johnny Rotten en co plaveiden ze de weg voor de punkbeweging.

Howard Devoto verliet de Buzzcocks al na een jaar, maar de beste tijd voor de band moest nog komen. Met Pete Shelley als frontman en Steve Diggle als gitarist. Enigszins tegen de punkattitude in, koos de Buzzcocks een minder agressieve, politieke koers en legde zich toe op frisse, catchy melodieën, strakke gitaren en energieke ritmes.

Nirvana

Bands als Nirvana en REM noemden de Buzzcocks een van hun voorbeelden. En volgens Diggle waren het The Ramones zelf, die Buzzcocks aanwezen als belangrijke inspiratiebron. Niet alleen muzikaal, ook zakelijk gezien had de band grote invloed. Als een van de eersten had het viertal een eigen platenlabel.

De jaren tachtig gingen grotendeels aan Buzzcocks voorbij. De band werd opgeheven, de koek was voor even op. Toch werd de draad na verloop van tijd weer opgepikt. Uiteraard met Shelley en Diggle als rotsvaste tandem. Zo stevenden de heren af op het 40-jarig jubileum. In januari worden in dat kader de eerste twee albums opnieuw uitgebracht in een luxe editie.