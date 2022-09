Concert rond herdenking Slag om Arnhem haalt troostende muziek uit de vergetelheid

ARNHEM - Twee bijna vergeten composities die het leed van de Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem weerspiegelen, klinken op zaterdag 17 september voor het eerst in lange tijd in Musis in Arnhem.

Orkest Phion speelt de ‘Arnhemsche Psalm’ en ‘Requiem’ van componist Herman Strategier. De ‘Arnhemsche Psalm’ is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer opgevoerd.

Nico Schrama, secretaris van de Herman Strategier Stichting en schoonzoon van de componist, nam het initiatief voor het herdenkingsconcert. Hij noemt de Arnhemsche Psalm een universeel werk over de ondergang van een stad. ,,Expressief in de gesproken teksten van de declamator, de aria’s en de koorgedeelten. Een lofzang op de Schepper die de mensheid redt van alle ellende.” In het verleden zong Schrama zelf in de Arnhemsche Psalm in Tivoli in Utrecht, toen nog een oud noodgebouw in het park.

Zo vader, zo zoon

Herman Strategier werd op 10 augustus 1912 in Arnhem geboren. Zijn vader was organist bij de Walburgiskerk. Hij betrok zijn zoon bij zijn muziek. Met het omslaan van de muziekbladen en het registreren van wat zijn vader op het orgel deed, kreeg Herman kerkmuziek met de paplepel ingegoten. Hij studeerde aan de Rooms-Katholieke Kerkmuziekschool te Utrecht en ging in de leer bij componist Hendrik Andriessen. Strategier trad in 1935 in de voetsporen van zijn vader als dirigent-organist van de Sint Walburgiskerk.

Volledig scherm De restanten van de Walburgiskerk en de Eusebiuskerk in Arnhem, gefotografeerd door de Duitse Kriegsberichter Kurt Pauli in de herfst van 1944. Organist van Walburgiskerk Herman Strategier was de stad inmiddels uit, op de vlucht, samen met 90.000 andere Arnhemmers. © Gelders Archief

Opgepakt om een onbenulligheid of toch niet?

Met de oorlog en de bezetting sloeg het noodlot toe in de familie Strategier. Hermans broer Jan werd opgepakt onder omstandigheden die nooit helemaal zijn opgehelderd. De broers hadden samen een feestgids gemaakt voor het huwelijk van hun zus Mien, waar zijdelings en lichtvoetig de draak werd gestoken met de bezetter.

Een priester had het feest bezocht en reisde terug met de trein. De man werd onderweg bij een razzia door de Duitsers aangehouden. De feestgids werd gevonden. De Duitsers pakten kort daarna Herman op. Omdat Herman al vader was van vier kinderen, besloot Jan zich vrijwillig te melden. Hij zei dat hij over een paar dagen weer terug zou komen. Dat was de laatste keer dat de broer hem in levenden lijve heeft gezien.

Quote Het was een man met een flinke boerderij en een groot gezin, maar bijzonder was dat hij piano speelde Nico Schrama

In 1944 moest Herman Strategier met zijn gezin evacueren uit Arnhem. Zijn geliefde Walburgiskerk viel aan de vlammen ten prooi. Hij vond een toevlucht bij zijn vriend Jan Mul in Haarlem, over wie hij later zei dat ‘men zijn gulle gastvrijheid ook in zijn muziek kan terugvinden’. Ook aan de boer die onderweg op de vlucht onderdak bood, Jan Wesselingh, had Strategier dierbare herinneringen. Schrama zegt daarover: ,,Het was een man met een flinke boerderij en een groot gezin, maar bijzonder was dat hij piano speelde.” Het werd een begin van een vriendschap met muzikale verdieping voor het leven.

Pas in 1960 kreeg Jan Strategier zijn laatste rustplaats op de erebegraafplaats in Loenen. Hij bleek te zijn overleden aan tyfus in kamp Sandbostel bij Hamburg, kort na de bevrijding door Canadezen van het kamp. Zijn stoffelijke resten konden pas vijftien jaar na de oorlog geïdentificeerd worden. Het heftige bericht van de identificatie vormde voor Herman de aanleiding voor het maken van de compositie Requiem in memoriam matris et fratris.

Volledig scherm Een massagraf bij kamp Sandbostel in het noorden van Duitsland. © EPA/Focke Strangmann

Hulp aan Joodse onderduikers

Omroep Gelderland probeerde in een documentaire onder de titel ‘De futiliteit die Jan Strategier het leven kostte’ een paar jaar geleden met de familie te achterhalen wat er precies gebeurd was met Jan Strategier. Tal van aanwijzingen doen vermoeden dat de ambtenaar van de provincie diep in het verzet zat en een belangrijke rol speelde bij het helpen van Joodse onderduikers.

Zijn naam staat op de erelijst voor gevallenen op het Binnenhof. Beide broers steunden componist Hendrik Andriessen, die weigerde lid te worden van de Kultuurkamer van de nazi's en vanwege zijn anti-Duitse houding in 1942 een half jaar gevangen werd gezet in Haaren en Sint-Michielsgestel. In deze kampen zaten gijzelaars die de bezetter naar believen liet executeren als wraakactie bij aanslagen van het verzet.

Volledig scherm Evacuatie van Arnhem in september 1944. Arnhemmers lopen via de Jansstraat het stadshart uit, op weg naar onbekende bestemming. © Pieter de Booijs/Gelders Archief

Vergeten componisten, vrienden voor het leven

Schrama noemt de in 1988 overleden Strategier een vergeten componist, net als zijn leermeester Hendrik Andriessen. ,,Ook zijn vrienden en collega’s Jan Mul en Albert de Klerk behoren tot die vergeten groep componisten. Dat is ook een van de redenen waarom de Herman Strategier Stichting in de afgelopen tien jaar aandacht heeft gevraagd voor zijn werk. Er komt nu een opleving. Je ziet dat ook aan de koorwerken van Strategier. Die worden weer vaker gezongen.”

Volledig scherm Omslag van het boek : ‘Musique pour faire plaisir', over het leven en werk van Herman Strategier', geschreven door Nico Schrama en Lourens Stuifbergen. © Archief Nico Schrama

Volledig scherm De restanten van de Walburgiskerk in Arnhem in het voorjaar van 1945 © Nico Kramer/Gelders Archief