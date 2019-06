Concurrentie groeit: Arnhem bokst voor Songfestival op tegen acht andere steden

VIDEO Seizoens­over­zicht hockey: over topscorers, pechvogels, winnaars en verliezers in de regio Arnhem

9:28 Het hockeyseizoen zit er weer op. En dus is het weer tijd om de balans op te maken. Wie was de pechvogel van het jaar? Wat was de verrassing van het seizoen en wie kroonde zich tot topscorer van de regio?