Connexxion wil met statushouders schrijnend tekort aan buschauffeurs oplossen

In de regio Arnhem-Nijmegen rijden nu zeven statushouders op de bus. Een achtste is bezig zijn opleiding af te ronden in het kader van het project waaraan tien voormalige vluchtelingen begonnen. Het succespercentage van 80 legt de basis voor een vervolg in Arnhem.

‘Chauffeurs hard nodig’

Het project gaat ook in Nijmegen en Eindhoven van start, mogelijk nog dit jaar. ,,In de regio Arnhem-Nijmegen hebben we volgend jaar zo’n 100 vacatures, in de regio Eindhoven circa 60”, zegt Theo Duyvesteijn, rayonmanager van Connexxion. Hij verwacht het project over heel Nederland uit te rollen. Want buschauffeurs zijn overal hard nodig.



,,De gemiddelde leeftijd van chauffeurs is nu 55, 56. De komende jaren zullen er heel veel met pensioen gaan”, legt Duyvesteijn uit. Worden die vacatures niet vervuld?



,,Dan komen bussen stil te staan. Dat speelt nu al rond luchthaven Schiphol. Daar hebben in de zomervakantie Arnhemse chauffeurs gereden om het openbaar vervoer draaiende te houden.”