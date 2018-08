Constant Kusters wil boycot 'welkom vluchtelingen-ijs' van Ben & Jerry's

Video Invasie van dinosaurus­sen in Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo

13:50 ARNHEM - Dinosaurussen regeren in de herfstvakantie in dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. Meer dan vijftig reusachtige replica's van de diersoort die ooit op aarde rondliep, vormen samen het evenement Dino's In The Zoo, dat op zaterdag 29 september begint in het dierenpark.