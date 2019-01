Containers voor restafval in Arnhemse woonwijken dit jaar weer dicht

Dat betekent dat de Arnhemmers deze containers straks alleen nog maar kunnen openen met hun afvalpas. Ze hoeven nog niet te betalen voor de zakken met restafval die ze erin gooien.

Afvalstoffenheffing

Dat zei wethouder Cathelijne Bouwkamp woensdagavond tijdens een commissievergadering over de invoering van diftar die door de fractie van D66 was aangevraagd.



Diftar is een afvalstoffenheffing met vaste en variabele tarieven waarbij iemand die minder restafval produceert goedkoper uit is. Bouwkamp gaat er inmiddels vanuit dat dit systeem op 1 januari 2020 kan worden ingevoerd. Vanaf dat moment betalen Arnhemmers voor elke keer dat zij een zak van 60 liter restafval in de container gooien een bedrag van vermoedelijk 1,60 euro.

Uitgesteld

Een van de voorwaarden om diftar in te kunnen voeren is dat de 1.300 ondergrondse containers voor restafval worden afgesloten. De gemeente moest de containers open zetten omdat een Arnhemmer daartegen bezwaar maakte. Mede daardoor is de invoering van diftar al enkele keren uitgesteld.



Volgens de Arnhemmer kwam zijn privacy in het geding omdat op de afvalpas zichtbaar zou zijn hoe vaak hij afval dumpte in de ondergrondse container. De Autoriteit Persoonsgegevens tot wie hij zich heeft gewend, heeft onlangs aan de gemeente laten weten dat zij een voorgenomen besluit heeft genomen dat de weg vrij maakt om de containers weer op slot te doen.

In fases

,,We verwachten het definitieve besluit binnenkort. Daartegen kan de bezwaarmaker weer een zienswijze indienen, maar dat heeft geen schorsende werking”, aldus Bouwkamp. In dat geval is het bedoeling de container vanaf op zijn vroegst maart in fases op slot te doen.



Als de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente in het gelijk stelt is volgens Bouwkamp een belangrijke belemmering om diftar per 1 januari in te kunnen voeren van tafel. Een andere belangrijke voorwaarde van de gemeenteraad is dat mensen met een klein inkomen er niet op achteruit mogen gaan. Zij betalen nu geen afvalstoffenheffing. ,,Wij zijn druk bezig voor dit probleem een oplossing te bedenken.”

