Coolblue-hype begint in Arnhem met rij voor gratis koptelefoon

ARNHEM - De opening van de XXL-winkel van Coolblue in Arnhem mondde vrijdagmorgen uit in een feestje met een lange rij voor de deur met muziek en een koffietent.

De vroegste gasten meldden zich al om zes uur in de ochtend als eersten voor de zaak om er zeker van te zijn dat ze de gratis koptelefoon niet zouden missen.



Lambertus en Sjoerd kijken vrolijk in het rond terwijl de rij achter hen om de hoek van de winkel maar blijft aangroeien. Natuurlijk zijn ze hier voor de koptelefoon.



Ze betwijfelen of ze vaste klant zullen worden. Ze kijken altijd naar de prijs en vergelijken graag de websites voor de prijzen.



Productwerelden

De winkel is samengesteld uit zes ‘productwerelden’: tv’s, witgoed. laptop & tablets, mobiele telefoons, geluid en smart home. Pieter Zwart, medeoprichter van Coolblue twintig jaar geleden, is trots op de meer dan 60 tv’s op de bovenverdieping.



Meer dan 1.000 producten staan bijeen in de gelikte vormgeving van Coolblue. In een speciale huiskamer kunnen klanten geluidsapparatuur op zich in laten werken. De ‘soundbar’ noemt Zwart dat. Er loopt veel personeel rond. Bij elkaar ‘25 productspecialisten’, aldus de beginbaas.

Tas vol gadgets

Als de confetti neerdaalt bij de opening duiken meer dan honderd mensen de winkel in. ‘Crowd control’ en mensen gedoseerd toelaten blijkt niet nodig, er is ruimte genoeg. Veel mensen lopen gelijk de zaak uit met een blauwe tas vol gadgets, inclusief de koptelefoon.



Lambertus en Sjoerd zijn happy met alles wat in de tas zit: het flesje water, de cadeaubon, de koptelefoon natuurlijk. Bijzonder leuk vinden ze het persoonlijk geschreven kaartje.



Het blijkt deel uit te maken van de ‘Coolblue blauwdruk’ waarmee de jonge hippe klant wordt binnen gehaald. Het staat in een blauw handboekje voor iedereen die bij Coolblue komt te werken.