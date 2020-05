Cor (70) wil geld terug van TUI: ‘Wat moet ik met voucher van 10.000 euro?’

VIDEO De dader van de kippenroof bij Sunflowers Ranch is bekend: het is een vos

25 mei ARNHEM/ELDEN - Een vos heeft zijn tanden in één van de kippen van de Sunflowers Ranch in Elden gezet. Op camerabeelden van het aszielzoekerscentrum (azc) is te zien dat Reintje de jacht op het pluimvee van de dierenopvang in Elden heeft geopend.