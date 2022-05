Cor van de Velden, Arnhems initiator van pinnen in Nederland, overleden

ARNHEM - Cor van de Velden, de man die Nederland aan het pinnen kreeg, is afgelopen donderdag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was de oprichter van CCV, het bedrijf in Arnhem dat de elektronische verwerking van betalingen verzorgt.

De Raad van Bestuur van de firma maakt zijn overlijden, naar eigen zeggen namens de familie Van de Velden, nu bekend. Bij alle vestigingen van CCV gaan de vlaggen halfstok.

,,Met het overlijden van Cor van de Velden is onze oprichter en een unieke man en bevlogen ondernemer van ons heengegaan”, zegt Petra Teunis, voorzitter van de Raad van Commissarissen, in een persbericht.

Volledig scherm Cor van de Velden. © CCV

Begonnen met accountantskantoor

CCV omschrijft Van de Velden als degene die aan de wieg stond van het cashloos betalen in Nederland. Samen met zijn ex-vrouw Bep van de Velden begon hij in 1958 met een accountantskantoor. Dat groeide onder zijn leiding uit tot een bedrijf in Arnhem dat nu tien kantoren in Nederland, België en Duitsland bezit.

Van de Velden zelf belandde, tot zijn eigen afschuw, in de Quote 500. De notering in de lijst met de rijkste Nederlanders tastte zijn gevoel van veiligheid aan, zei hij in 2015 tegen De Gelderlander. ,,Jarenlang liep ik gewapend met een stok in de hand het bos in. Je voelt je zo ontzettend kwetsbaar. Gelukkig is er nooit iets gebeurd.”

Dochter Enny van de Velden heeft het stokje jaren geleden al van hem overgenomen bij CCV, dat tegenwoordig actief is in meer dan 25 landen en over de duizend medewerkers telt. Haar vader, geboren in Hilversum, wordt in naaste familiekring begraven.