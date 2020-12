Corona dwingt eerste grote café in Arnhem om voor altijd de deuren te sluiten: ‘Dit gaat me aan het hart’

ARNHEM - Het Arnhemse café The Move stopt ermee. De uitbaters zien er geen brood meer in vanwege de coronamaatregelen. Het café aan de Varkensstraat was bijna veertig jaar zeer populair bij de alternatieve scene.

,,Als je vijf van de twaalf maanden in een jaar dicht moet, en van de resterende zeven maanden er dik vier maar beperkt open mag, is het geen verrassing dat niet iedereen daar de buffers voor heeft’’, zegt eigenaar Fred van de Peppel. Hij nam de zaak in 2014 samen met Teun de Blecourt over.



The Move is het eerste café van naam in Arnhem dat omvalt als gevolg van de coronacrisis. Vooral de huur was voor de uitbaters een struikelblok, zegt Van de Peppel.



,,The Move behelst een flink aantal vierkante meters en dat betekent ook een forse huur.’’ De knoop werd doorgehakt toen de verhuurder toestemming gaf de langlopende huurcontracten eerder te stoppen.

Poster van de wodka woensdag in The Move

Opgelucht

,,Als de horeca elke keer de zwarte piet toegespeeld krijgt zitten we zo weer in een derde lockdown’’, zegt Fred van de Peppel. Nu de horeca een groot deel van het jaar dicht moest én er nog weinig duidelijk is over de toekomst, is voor hem het einde gekomen.



,,Wodka Woensdag met 30 man op een stoel in plaats van 150 man en een volle dansvloer is toch anders.’’ De speciale wodka-avond was al jaren een begrip voor de vaste klanten, en leverde volgens Van de Peppel steevast een volle bak op.

Archieffoto van café The Move.

,,Ik zeg het niet graag, maar ik was opgelucht dat ik deze kans kreeg. Ik kan naar een bank gaan en dan geld gaan lenen maar wie vertelt mij wanneer en in welke mate de horeca weer open mag? Uiteraard gaat het me aan het hart, maar ik moet onder ogen zien dat het slimmer is om te stoppen.’’

Quote Toen de vorige eigenaar Niels ophield vonden een barmaatje en ik dat Arnhem niet zonder The Move kon. Nou, jullie zullen zien dat dat best kan! Fred van de Peppel, eigenaar café The Move