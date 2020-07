Corona gooit roet in het eten van Frites Atelier van topkok Sergio Herman

Struinen langs het nieuwe Museum Arnhem, dat wordt gebouwd als een brug

8:52 ARNHEM - Het nieuwe Museum Arnhem is nog volop in aanbouw. Maar wie nieuwsgierig is, kan vanaf nu al wél een kijkje komen nemen op de bouwplaats aan de Utrechtseweg. Daar is nu een korte looproute aangelegd, met informatiepanelen over de bouw, het museum en de locatie.