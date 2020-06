Corona houdt zich koest, onvrede over regels groeit: ‘Meer en meer mensen zeggen: genoeg is genoeg’

Dat laatste merken burgemeesters Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, en Ahmed Marcouch van Arnhem.



,,Er is een risico dat we vergeten dat het virus hier nog steeds is’’, zegt Marcouch. ,,Als je met dit mooie weer op straat loopt, kan het in het hoofd zo gaan werken dat je denkt: er is niks aan de hand, het is een prachtige dag en ik ga met vrienden chillen.’’



Gezondheidsinstituut RIVM meldde maandag voor het eerst in maanden geen bevestigde coronadode. Zowel Bruls als Marcouch waarschuwen dat het belangrijk blijft te waken voor het virus. Het waart hier nog steeds rond en een vaccin is nog niet beschikbaar, leggen ze uit.