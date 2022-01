Corona lijkt heel ver weg in de volle Arnhemse binnenstad: ‘Wat heb ik dit gemist, ouderwetse gezelligheid’

Het is ouderwets gezellig in de stad. ,,Heerlijk. Dit is veel te lang geleden’’, zegt Warmerhoven. Hij zit aan de bar van Café Moortgat in de binnenstad van Arnhem. Samen met Ralf de Haardt.

Toen bekend werd dat de horeca weer open mocht, hebben ze direct een afspraak gemaakt om samen bier te gaan drinken. ,,Normaal zijn we met meer vrienden’’, zegt De Haardt. ,,Maar die zitten thuis. Corona, hè.’’

Al lijkt corona zaterdag aan het begin van de avond ver weg. Het is druk in de binnenstad. Restaurants, cafés, terrassen, alles zit vol. De sfeer is uitgelaten. Mensen zijn vrolijk. Het voelt om acht uur als middernacht, alsof het zo'n zwoele zomeravond is waarop niemand op het terras zin heeft om al naar huis te gaan. De heaters op de terrassen helpen daarbij.

Quote Dit is weer zoals het hoort. Mensen van allerlei pluimage, jong, oud, iedereen is lekker uit John Pricken, Café Sint Jan

Nauwelijks personeel

,,Het is heerlijk om weer open te zijn’’, zegt John Pricken, eigenaar van café Sint Jan. ,,Dit is weer zoals het hoort. Mensen van allerlei pluimage, jong, oud, iedereen is lekker uit. Het enige dat frustrerend is, dat er nauwelijks personeel is.’’ En dat is te merken, want de bediening loopt hard.

In 't Moortgat staat de barman alleen achter de tap. Hij vertelt kort dat het continu gezellig druk is en de gasten het café weer weten te vinden. Dan is hij weer weg om een bestelling op te nemen en bier te tappen.

Rimmer Koopmans zit met een hele grote lach op zijn gezicht op een kruk aan de bar. ,,Het is zo gezellig. We zijn lekker aan het bijkletsen met oude bekenden die we hier tegen kwamen. Ik kom hier al dertig jaar. Het is heerlijk om hier weer te zijn.’’

Het sociale gemist

Koopmans heeft het erg gemist. ,,Dat ik hier lange tijd niet naar toe kon, voelde toch als geestelijke verarming van het leven. Dat sociale heb ik nodig. Hier in 't Moortgat ontmoet ik mensen die ik niet dagelijks zie. Ik vind het leuk om met ze bij te praten.’’

Koopmans pakt zijn glas met speciaal bier op en heeft het omhoog. ,,Proost. Op de ouderwetse gezelligheid. Wat heb ik dit gemist.’’